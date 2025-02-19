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İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının yarından itibaren 4 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 07:30
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İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün karla karışık yağmur görüleceğini söyledi. Yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok bugünden itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, yarın kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

"Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti.

Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.

Özdemir, bugün İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti.

Yarın kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek." dedi.

"Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir"

Özdemir, İstanbul'da sıcaklıkların gece sıfırın altında 2, gündüz 2 derece civarında olmasının beklendiğini, pazartesi yağışın etkisini azaltarak Marmara'nın doğusuna kayacağını, Karadeniz Bölgesi'nin sahil ve yüksek kesiminde kar yağışının devam edebileceğini söyledi.

Sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayının yaşanmasını beklediklerini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir. Yüksek kesimlerde daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı'nda kar yağışının birikme olayının daha fazla olmasını bekliyoruz. İstanbul'da kutup kökenli kuvvetli soğuk havayla yoğun kar yağışı olacak. Sistem bir bütün olarak geliyor Karadeniz üzerinden. Bu sistem arktik soğuk hava kütlesiyle besleniyor. Derin soğuk hava İstanbul'da etkili olacak. Bu durumun, devamlı kar yağışlarına, zaman zaman kuvvetli rüzgar etkisi tipiye neden olma ihtimali yüksek olmakla birlikte, okulların tatil edilmesi ve ülkemizin çeşitli yerlerinde oynanacak maçların kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi söz konusu olabilir."

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