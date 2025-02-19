Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürerken bu defa da Akdeniz sallandı. Kandilli Rasathanesi son sarsıntıyı internet sitesi üzerinden açıkladı, işte ilk veriler...

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamada Antalya Körfezi'nde saat 05:51 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem olduğu yer aldı. Sarsıntının derinliği ise 24 kilometre olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı...

Öte yandan Santorini, 28 Ocak'tan bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik sebebiyle adanın bazı bölümlerinde toprak kaymaları görüldü. En az 11 bin kişinin terk ettiği Santorini'de okullar hala kapalı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.