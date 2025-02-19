52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Ana sayfaHaberler Ekonomi

52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği

KOSGEB, ihracattan ikiz dönüşüme kadar birçok alanda bu yıl 52 bin KOBİ'yi destekleyecek. Firmaların teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen Başkanlık, ihracattaki KOBİ payını %34'e yükseltmeyi planlıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 07:35, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 07:36
Yazdır
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bu yıl çeşitli alanlarda 52 bin KOBİ'ye destek verecek. Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 7 bin 41 kadını girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl sayıyı 8 bin 500'e çıkarmayı planlıyor. Kurum tarafından 2025'te kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor.

HEDEF ÜRETİMDE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Sanayi çarklarının en önemli dişlisi olarak görülen, ekonomik ve sosyal kalkınmada kritik yere sahip olan KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamak hedefiyle çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini artırarak devam ediyor. KOBİ'lerin orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2025'te 2 bin 200 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 26'yı bulması hedefleniyor.

İKİZ DÖNÜŞÜME OMUZ VERİLECEK

KOSGEB, son dönemde yoğunlaşan çevresel etkiyi azaltmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi hedefleyen yeşil dönüşüm alanında da projelere destek verecek. Bu kapsamda 1.100 işletme desteklenecek. KOSGEB'in bu yıl dijital dönüşüm konusunda yatırım giderlerini destekleyeceği işletme sayısının 120'yi bulması bekleniyor. Teknolojik ürün destekleri kapsamında ise bu yıl desteklenen ürün sayısının 50 olması hedefleniyor. Yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının da bu yıl 15 olması planlanıyor.

İhracatın üçte biri KOBİ'lerden

  • KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan KOSGEB, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 34'e çıkarmayı öngörüyor. Başkanlık, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor. KOSGEB'in, 2025'te finansman desteği sağlayacağı işletme sayısının 1.250 olması planlanıyor. İşletmelerin kapasitesini geliştirmesi için de hassas davranan KOSGEB, bu yıl 2 bin 200 işletmeye destek sunmayı öngörüyor. Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 72,6 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 74'ü bulması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber