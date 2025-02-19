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Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek

Ramazan ayına yaklaşılırken hükümet de bayramda emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesini gündemine taşıyacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 09:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 07:37
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Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek

İkramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgilere göre; emeklilerin ikramiyeleri için 3 bin 500 lira ile 4 bin lira aralığında bir tutarın belirlenebileceği belirtiliyor. Bu tutarlar arasında en yüksek ihtimal ise emekli ikramiyelerinin asgari ücret ile aynı oranda artırılarak 3 bin 900 liraya çıkarılacağı öngörülüyor. Sadece ekonomi kurmayları değil tüm kabine üyeleri arasında bir ortak mutabakata varılarak belirleneceği söylenen ikramiyeler için Ramazan Bayramı'na yakın bir tarihte belirlenmesi bekleniyor.

64 MİLYAR TL BÜTÇE

Türkiye'deki 16.6 milyon emekli, Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 5 gün önce yani 25 Mart tarihinde alacak. 2024 yılında iki bayram için toplamda 6 bin lira ikramiye verilen emeklilerin bu yıl 8 bin TL civarında bir tutarı cebine koyması öngörülüyor. Emeklilere verilen ikramiyeler için devletin kasasından toplamda yaklaşık 64 milyar lira çıkacağı tahmin ediliyor.

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