Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net