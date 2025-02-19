Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10'da

Rapora göre Malta üst üste 10'uncu kez Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde birinci sırada yer aldı. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel "

Stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlaması gibi unsurlar, Türkiye'yi alternatif vatandaşlık edinmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor

" dedi.