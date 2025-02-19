Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10'da

52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10'da

Oturum ve vatandaşlık planlama şirketi Henley & Partners, yatırımla vatandaşlık veren ülkelere dair '2025 Yatırım Göçü Programları' raporunu açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 07:54, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 07:55
Yazdır
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10'da

Rapora göre Malta üst üste 10'uncu kez Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde birinci sırada yer aldı. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel "

Stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlaması gibi unsurlar, Türkiye'yi alternatif vatandaşlık edinmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor

" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber