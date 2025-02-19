Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Hücre-13 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Mardin'de K.K.'nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda; 30 adet Ruhsatsız Tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği, 3 adet G-3 Piyade Tüfeği, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 19 adet Av Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet PKM Makineli Tüfek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

19 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 11 kişi tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.