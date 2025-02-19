Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-13" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını, 11'inin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Hücre-13 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, Mardin'de K.K.'nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda; 30 adet Ruhsatsız Tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği, 3 adet G-3 Piyade Tüfeği, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 19 adet Av Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet PKM Makineli Tüfek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
19 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 11 kişi tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Mardin'de K.K.'nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2025
➡️ 30 adet Ruhsatsız Tabanca,
➡️ 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği,
➡️ 3 adet G-3 Piyade Tüfeği,
➡️ 2 adet M-16. pic.twitter.com/Nc5V2Abbg9