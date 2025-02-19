Tunceli'de yoğun kar: 82 yol kapandı
Doğu'da soğuk ve yağışlı hava yaşamı zorluyor. Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 09:41, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 09:42
Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.