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ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ye Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 bin TL ceza uyguladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 09:47
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ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Bakanlık ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.

Tuz Gölü'ne usulsüz deşarj

İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar'da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi.

Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabulü yapılarak bekletildiği sadece basit arıtma yapıldığı tespit edildi.

İleri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Yine Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki ihlalle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

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