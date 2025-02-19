2025 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 19 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu



Başvuru Merkezleri Listesi



Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu