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Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal (60), sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından 600 bin TL'lik kredi çekildiğini öğrenerek mağdur oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 10:19, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 10:20
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Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal (60), sosyal medyada gördüğü bir linke tıkladı. Linke tıkladıktan sonra telefonu kilitlendi. Gülcemal, sosyal medyada karşılaştığı bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini, 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girmeye çalıştım, ancak giremedim. Bankanın şubesine gidince ise adıma 600 bin TL'lik kredi çekildiğini öğrendim," dedi. Durumu hemen yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulunan Gülcemal, emekli maaşıyla böyle bir borcu ödeyemeyeceğini ve ciddi şekilde mağdur olduğunu ifade etti.

"BANKA ÖNLEMLERİ YETERSİZ"

Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, bu tür suçların giderek arttığını söyledi.

Atmaca, bu tür işlemlerin genellikle gece saatlerinde, kısa süre içinde yapıldığını ve bankaların güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti. "Hesaplar hızla boşaltılıyor, krediler çekiliyor," diyen Atmaca, mağdurların savcılığa başvurmasının önemini vurgulayarak, "Savcılığa başvurduğunuzda banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün," ifadelerini kullandı.

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