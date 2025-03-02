657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir."

Bu maddeye göre, kurumlar arası geçici görevlendirme sadece memurlar için iki şekilde yapılmaktadır. Birisi memurun muvafakati başka bir deyişle isteğiyle yapılan isteğe bağlı geçici görevlendirme; diğeri memurun muvafakatine/isteğine bakılmaksızın kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle zorunlu geçici görevlendirmedir.

1. Memurun İsteğine Göre Yapılan Görevlendirme

Bu maddenin birinci fıkrasına göre memurun muvafakati/isteğiyle yapılan geçici süreli görevlendirmelerde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekir:

a- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.

b- Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4.ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadro bulunmalıdır.

c- Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

ç- Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d- Geçici süreli görevlendirme süresi 1 yılda 6 ayı geçemez.

e- Geçici süreli görevlendirme, memurların göreviyle ilgili olmalıdır.

f- Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır (Danıştay 5. Dairenin kararı da -E:2006/636, K: 2008/3726- bu yöndedir).

2. Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Sebebiyle Yapılan Görevlendirme

Bu maddenin ikinci fıkrasına göre; memurlar istekleri olmaksızın, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde, mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yeni ismi ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği) da uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilmektedir. Ancak, memurların başka kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilmelerinde kamu yararı ve hizmet gerekleri açık ve net ortaya konularak gerekçelendirilmesi gerekir. Aksi halde konunun yargıya taşınması halinde yapılan işlemin iptali söz konusu olabilecektir.

3. Mülga DPB Görüşleri

(T: 04.05.2011, S: 7513) görüşünde; bahse konu görevlendirmenin, 657 sayılı Kanunun Ek 8'inci maddesi kapsamında yapılmış olması durumunda, görevlendirme süresinin 1 yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde uygulanması gerekir denilmiştir.

(T: 04.06.2012, S: 10574) görüşünde; "657 sayılı Kanun'un Ek 8'inci maddesi hükmüne yer verildikten sonra, mezkür hükmün yürürlüğe konulma amacı, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi yanında personelin hak ve menfaatlerinin korunması ve görevlendirmelerden dolayı ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi olup anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan 6 aylık süre de bu amaçla getirilmiştir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması için ilgili personelin de rızasının bulunduğu hallerde söz konusu hükmün ikinci fıkrası kapsamında yapılacak görevlendirmelerde 6 aylık süreye tabi olunmaksızın personelin kurumlar arasında geçici süreli olarak görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir." denilmek suretiyle bu şekilde geçici görevlendirmede sürenin 6 aydan fazla olabileceği belirtilmiştir.

(T: 18.02.2015, S: 1170 / T: 07.10.2016, S: 5975) görüşlerinde 657 sayılı Kanun'un Ek 8'inci maddesi hükmüne yer verilerek, "657 sayılı Kanuna göre kurumların asli ve sürekli mahiyetteki hizmetleri devlet memurları eliyle görülmektedir. Süreklilik arz eden hizmetler için personel sayısının yetersiz olması durumunda kadro imkanları dikkate alınarak açıktan veya naklen memur istihdam etme imkanı bulunmaktadır. Hizmetlerin, kurumların kendi personeli eliyle gördürülmesi temel ilke olmakla birlikte kısa sürede personel temininin mümkün olmaması, olağanüstü şartların oluşması, geçici süreli olarak iş yükünde artış olması gibi istisnai ve arızi durumlarda kurumlar arasında geçici görevlendirmeye de imkan sağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde, geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise Ek 8'inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmekte, bu hususta ise Başkanlığımızın görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Birinci fıkra hükmünde yer alan 6 aylık görevlendirme süresinin bitmesine rağmen hizmet ihtiyacının devam etmesi, geçici ve olağan dışı iş yükünün mevcut olması durumunda ise söz konusu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle her defasında Başkanlığımızdan uygun görüş alınması gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmek suretiyle kamu yararı ve hizmet gerekleri nedeniyle geçici görevlendirmenin her defasında görüş alınarak 6 aydan fazla olabileceği belirtilmiştir.

Danıştay İkinci Daire Kararında (K.2013/3092, E.2012/6808, T. 20.05.2013); yerleşmiş yargı içtihatlarına göre geçici olarak görevlendirmeler 6 aylık süre ile sınırlıdır, hizmet gereklerine yönelik ve kamu yararı amaçlı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Davacının geçici görevlendirilmesi 12 yıla yakın bir süre devam etmiştir. Davacının öğretmenevi müdürlüğündeki görevlendirilmesi uzun yıllar devam etmiş ise de söz konusu görevlendirmenin mahiyeti itibarıyla davacı açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceği ve görevlendirme müessesesinin asaleten atamayı engeller mahiyette kullanılamayacağı da açıktır. Asaleten atama yapılmak suretiyle davacının görevlendirilmesinin sona erdirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, bu yazımızda sadece 657/Ek-8 kapsamında yapılacak görevlendirmeler ele alınmış olup, bu görevlendirmelerin memurlar için geçerliliğinin bulunduğu, memurun muvafakatine bağlı veya muvafakatine bağlı olmadan sadece kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak görevlendirmelerin yapılabileceği görülmektedir.

