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İmamoğlu'ndan 'kar fırtınası' ve 'sokak köpekleri' uyarısı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından bu akşam saatlerinde başlaması beklenen Altay Kar Fırtınası öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Ekrem İmamoğlu açıklamasında "Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 10:21, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 10:38
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İmamoğlu'ndan 'kar fırtınası' ve 'sokak köpekleri' uyarısı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bu akşam saatlerinde etkisini gösterecek.

Meteoroloji'nin ve AKOM'un uyarılarının ardından bir uyarı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir; İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız." diyerek şunları kaydetti:

'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' UYARISI

"Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAĞI BÜTÜN İŞYERLERİ BU SİSTEME GEÇMELİ

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İMAMOĞLU SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

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