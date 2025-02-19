AYM İptal Etmişti! Kurumlar arası geçici görevlendirme mevzuatında belirsizlik sürüyor!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş sürecinde idarelerin teşkilat yapılarının yanı sıra kamu personel rejiminde de bir takım önemli düzenlemeler Kanun Hükmünde Kararname marifetiyle yapılmıştır.

Bunlardan birisi de statülerine bakılmaksızın kamu çalışanlarının kurumlar arasında geçici görevlendirmelerine imkan sağlayan düzenlemedir.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 178 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 25 inci maddede şu düzenlemeler yer almıştır:

"Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

Söz konusu düzenleme sonrası, 3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" yayımlanarak kamu personelinin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uzunca bir sürede kamu kurumları tarafından uygulanmakta iken, Anayasa Mahkemesine 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali için yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinin de İPTALİNE karar verilmiş olup, yeni bir düzenleme yapılmasına imkan verilmesini temin etmek amacıyla iptale ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak on iki ay sonra (4/6/2025) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Hal böyle olunca, halen birçok kamu idaresi tarafından uygulanmaya devam edilen kurumlar arası geçici görevlendirme düzenlemesi hakkında yeni bir düzenleme yapılmadığı için personelin görev sürelerinin 4 Haziran 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Son olarak, Şubat ayının sonlarına doğru yaklaştığımız bugünlerde ilgili düzenlemeden yararlanmak suretiyle eş durumunu sağlayan, hasta annesine/babasına yardımcı olan veya çeşitli kişisel mazeretlerinden dolayı görevlendirilmesine kolaylık sağlanan birçok kamu görevlisi de Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme düzenlemesinin Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Kanun marifetiyle ele alınarak kamu kurumlarınca kullanımının sürdürülmesini beklemektedir.