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Memurlarda Yıllık İzin ile Hastalık İzninin İç İçe Girmesi Durumunda Nasıl İşlem Tesis Ettirilir?

657 sayılı Kanun, Danıştay Kararı, Mülga DPB Görüşleri birlikte analiz edildiğinde, memurun yıllık izni ile hastalık izninin iç içe girmesi/çakışması halinde dominant izin hastalık iznidir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 11:02
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Memurlarda Yıllık İzin ile Hastalık İzninin İç İçe Girmesi Durumunda Nasıl İşlem Tesis Ettirilir?

657 sayılı Kanunun "hastalık ve refakat izni" başlıklı 105'inci maddesine göre hazırlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "yıllık izinde hastalık raporu alınması" başlıklı 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre kullandırılır."

Yıllık iznini kullanan memurların hastalanmaları durumunda düzenlenen raporların hastalık iznine çevrilmesi nedeniyle, hastalık izni bir nevi yıllık izin içine girmiş olacaktır. Bu halde verilen hastalık izni, yıllık izin içine dahil edilmeyecektir. Başka bir deyişle, hastalık izni ile yıllık izin tabiri caizse iç içe girmiş olup, hangi iznin ne zaman kullanılacağı önem arz etmektedir.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar. Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler, 657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesine göre amirlerin uygun bulacağı zamanda ve memurun talebiyle kullandırılır.

Kısaca, hastalık rapor süresi yıllık izinden önce bitmişse, memur kalan iznini kullanmaya devam edecek; hastalık rapor süresi yıllık izinden sonra bitmişse, memur rapor süresinin bitmesi nedeniyle görevine başlayacak kullanmadığı izinleri daha sonra kullanacaktır.

Bu konuda aynı minvalde Mülga DPB görüşleri (T: 01.12.2011, S: 22610 - T: 09.08.2016, S: 4551) bulunmaktadır.

Danıştay 12. Dairenin kararı (E: 2007/6361, K: 2010/1193) da bu yönde olup yıllık izinde iken hastalanması üzerine hastalık izni alan memurun hastalık izninin süresinin yıllık izinden kalan süreden fazla olması halinde hastalık izninin bitiminde göreve başlaması gerektiği hükmedilmiştir.

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