Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,30 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 17:44, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,2740
|36,2750
|36,3030
|36,3040
|Avro
|37,8960
|37,8970
|37,9090
|37,9100
|Sterlin
|45,7050
|45,7150
|45,7000
|45,7100
|İsviçre frangı
|40,2040
|40,2140
|40,1900
|40,2000
|ANKARA
|ABD doları
|36,2440
|36,3240
|36,2730
|36,3530
|Avro
|37,8560
|37,9360
|37,8690
|37,9490
|Sterlin
|45,6450
|45,8550
|40,1960
|40,2060