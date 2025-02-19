Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,2740 36,2750 36,3030 36,3040 Avro 37,8960 37,8970 37,9090 37,9100 Sterlin 45,7050 45,7150 45,7000 45,7100 İsviçre frangı 40,2040 40,2140 40,1900 40,2000 ANKARA ABD doları 36,2440 36,3240 36,2730 36,3530 Avro 37,8560 37,9360 37,8690 37,9490 Sterlin 45,6450 45,8550 40,1960 40,2060