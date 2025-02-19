Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 10:58, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 10:59
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası şüphe ve risk analizi kapsamında sınır kapısına gelen bir otomobili x-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin içerisindeki bir bavula gizlenmiş 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.