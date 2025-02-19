'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin sunulduğu "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişi ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 11:19, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 11:02
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "marketfiyati.org.tr" internet sitesinin, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek halkın istifadesine sunduklarını hatırlattı.
Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:
"İnternet sitesi büyük ilgi gördü, "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."