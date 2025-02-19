'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "marketfiyati.org.tr" internet sitesinin, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek halkın istifadesine sunduklarını hatırlattı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

"İnternet sitesi büyük ilgi gördü, "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."