Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki 4'üncü Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi programına katıldı.

Tarım ve Gıdanın Önemi

Konuşmasında son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın ne kadar kritik olduğunu çok daha iyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı,

"Bugün Türkiye 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılarken bir yandan da 180'den fazla ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ekonomiye yıllık 32,6 milyar dolar destek sağladık" dedi.

Ortak Akıl Hareketi

Cevdet Yılmaz ise makro politikaların, sektörel ve mikro politikalar ile bütünleştiğinde çok daha anlamlı hale geldiğine dikkat çekti. Bu kapsamda en kritik alanlardan birinin tarım ve kırsal kalkınma olduğunun altını çizen Yılmaz,

"Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu şürayı, sadece bir toplantılar zinciri olarak değil, Türkiye'nin kırsal kalkınma vizyonunu inşa eden büyük bir ortak akıl hareketi olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Virüslü Domates Tohumları Geri Gönderildi

Bakan Yumaklı, Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil. Pestisit nedeniyle geri dönen ürünler ise yüzde 35 azaldı" dedi.