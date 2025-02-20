Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada

Türkiye, 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da lider konumda, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 07:32, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 07:34
Yazdır
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki 4'üncü Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi programına katıldı.

Tarım ve Gıdanın Önemi

Konuşmasında son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın ne kadar kritik olduğunu çok daha iyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı,

"Bugün Türkiye 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılarken bir yandan da 180'den fazla ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ekonomiye yıllık 32,6 milyar dolar destek sağladık" dedi.

Ortak Akıl Hareketi

Cevdet Yılmaz ise makro politikaların, sektörel ve mikro politikalar ile bütünleştiğinde çok daha anlamlı hale geldiğine dikkat çekti. Bu kapsamda en kritik alanlardan birinin tarım ve kırsal kalkınma olduğunun altını çizen Yılmaz,

"Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu şürayı, sadece bir toplantılar zinciri olarak değil, Türkiye'nin kırsal kalkınma vizyonunu inşa eden büyük bir ortak akıl hareketi olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Virüslü Domates Tohumları Geri Gönderildi

Bakan Yumaklı, Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil. Pestisit nedeniyle geri dönen ürünler ise yüzde 35 azaldı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber