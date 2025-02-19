Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağını ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağını bildirdi.

Kampanya Detayları ve Ödeme Seçenekleri

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti;

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor.





Peşinatsız Azalan Taksit Seçeneği

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İlk Yıl Taksit Ödemesi Yok

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Leasing Destekli Finansman Modeli

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Kampanya Sınırlı Süreli ve Sınırlı Sayıda

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.