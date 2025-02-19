Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamalarına, "Eski Türkiye'de iktidara ayar veriyorlardı, biz buna dur dedik. TÜSİAD açıklamalarıyla haddini aştı" sözleriyle tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 12:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 13:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Erdoğan'ın Açıklamasından Detaylar
- TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan, buram buram provokasyon kokan açıklamasına geçmeden önce... Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır.
- TÜSİAD'ın açıklamaları sonrasında emre amede uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkat almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.
- Bunlar eski Türkiye'de sadece paraya hükmediyorlardı. Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı.
'Türkiye'de Kapanmayan Muhalefet Açığı Var'
- Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. İnsanımız hizmet bekliyormuş. Türkiye'nin ihtiyacı varmış. Ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Dünyadan haberleri yok.
- Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rakabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.
'Kendi Halkına Yabancı Zihniyetler...'
- Biz 15 Temmuz'da tanklara karşı göğsümü siper ederken, bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı. Kendi halkına yabancı zihniyetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla değişime yönelik umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.
'Motor Su Kaynattı... Devreler Yandı...'
- Sayın Özel siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı.
Bahçeli'ye 'Geçmiş Olsun' Mesajı
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyuyorum.
CHP Kurultayı
- Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi alet etmeye kalkmasınlar.
'Lokum Yerine TOGG Hediye Ettik'
- Malezya'dan sonra Endonezya'da büyük bir ilgi ve sevgi söz konusuydu. Endonezya'dan sonra Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Her 3 ülkedeki görüşmelerimizde Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. Gazze'deki sürgün planına izin verilemez.
- Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca TOGG'u hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin kilometre ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün "Esad'la görüşülmeli" diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir.