Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin daha önce iki kez İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştüğünü anımsatan Bakan Tunç, "Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. "Ülkemizde hukuk güvenliği ve yargı sistemimiz sonuna kadar işliyor" dedi.

Tunç, kara propogandanın iş adamlarına da ekonomiye de katkısı olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"TÜSİAD'ın yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmemizi yapmıştık. Özellikle devam eden soruşturmalarla ilgili iş adamları derneğinin yargıyı etkilemeye, yargıyı yönlendirmeye, bu şekilde algılanacak bir açıklama yapmış olması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

"Ülkede hukuk güvenliği işliyor"

Devam eden soruşturmalar var. Bu soruşturmalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz. 'Bunlar doğru değildir şeklinde bir yorum yaptığınız' zaman burada yargıya müdahale anlamına gelebilecek bir durum ortaya çıkar. O nedenle herkesin konuşmalarında dikkat etmesi gereken hususlar var. Dolayısıyla Bu ülkede hukuk güvenliği var yargı sistemimiz 3 dereceli sistemimiz sonuna kadar işliyor. Bugün hukuk sisteminin işlemediğine dair kara propagandanın iş adamlarına da sanayicimize de bir katkısı olmaz".