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TFF'den derbide yabancı hakem kararı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı bir hakemin görev alacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 13:42, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 15:36
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TFF'den derbide yabancı hakem kararı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem geleceğini duyurdu. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Derbi İçin Beklentiler ve Çağrılar

"Tüm kamuoyunun beklentisi, derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

Galatasaray ve Fenerbahçe Toplantısı

"Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklamak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. İlk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

Derbide Yabancı Hakem Kararı

"Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak. Seçildiğimiz gün söyledik, adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden taviz vermedik, görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz."

Hakem Atamaları ve TFF'nin Rolü

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak."TFF'nin bu kararları, derbinin sağlıklı bir atmosferde geçmesi ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

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