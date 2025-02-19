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Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisinin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında kurulacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 14:07, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 14:08
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Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini bildirdi.

5G Teknolojisi Statlarda Kurulacak

Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini anımsattı.

Testler 34 Noktada Devam Ediyor

5G'nin test-deneme süreçlerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 4 stadyum için operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. 2026'da da ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz."


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