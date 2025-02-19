Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ tarafından dar gelirliler için başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem Bölgesinde Yeniden İnşa Çalışmaları

Paylaşımında, deprem bölgesinde tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Kurum, yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti.

Konut ve Kira Sorununa Çözüm

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununa da neşter atacaklarını aktararak,

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız

açıklamasında bulundu.

TOKİ'nin Yeni Sosyal Konut Kampanyası

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti: