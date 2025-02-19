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Rus annenin bebek davası Antalya'da sürüyor

Antalya Havalimanı'nda klozette terk edilen yeni doğan bebek vakasında, sanık Rus Ekaterina Burnazkina'nın cezalandırılması talep edildi. Sanık suçlamaları reddetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 15:28, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 15:21
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Rus annenin bebek davası Antalya'da sürüyor

Antalya Havalimanı'ndaki klozete yenidoğan bebeğini bıraktığı belirlenen tutuklu Rus Ekaterina Burnazkina'nın (29), 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık mütalaasını kabul etmeyen sanık Burnazkina, "Kızımı almak istiyorum" dedi.

Antalya Havalimanı'nda Olayın Detayları

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

İki Kişi Tutuklandı

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkemede Savunmalar ve Tanıklıklar

Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Daha önceki savunmalarında polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyleyen Ekaterina Burnazkina beyanlarını tekrar etti. Ekaterina Burnazkina, bebeğin doğumu gerçekleşmeden birkaç gün önce, iddiaya göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir sağlık kliniğine başvurduğunu kaydetti.

Sanığı Muayene Eden Doktorun Beyanları

Mahkemede tanıklık yapan sanığı muayene eden doktor A.Y., "Alanya'da özel muayenehanem vardı. Ekaterina 12 Ekim'de bize başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldi. Kan tetkiki yapıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Biz de gebelik testi yapılmamakta, ultrason cihazı yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu. Hamile olduğunu fark etmedim" dedi.

Savcılık Mütalaası ve Sanığın Tepkisi

Duruşma savcısı, yeni doğan bebeğin göbek kordonu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir alınmadan çıplak ve ayaklarının suyun içinde olduğunu kaydederek, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, filii bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini ifade etti.

  • Mütalaayı açıklayan savcılık, sanık Elena Burnazkina'nın beraatını talep etti.
  • Bebeğini klozette doğurduktan sonra orada bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın ise 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaayı kabul etmeyen Ekaterina Burnazkina, "Ben bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum" dedi.

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