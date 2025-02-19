Muş'ta kadın cinayeti: Eşi tarafından katledildi

Balkaya köyünde yaşayan İhsan İ, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İ'ye uzun namlulu silahla ateş etti.

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