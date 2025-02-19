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Özel: CHP tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugüne kadar seçimden beri yapılan ve belli kriterleri sağlayan yani ciddi, büyük herkesin takip ettiği önemli şirketlerin ortalamasında ilk altı şirket ortalamasında da, ilk dokuz şirket ortalamasında da Cumhuriyet Halk Partisi belirgin şekilde 3,5-4 puanlık farkla tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 15:37, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 15:58
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Özel: CHP tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Üyeleri Buluşması'nda konuştu.

"CHP 4 puanlık farkla tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir"

Türkiye'de iki duygunun yaşandığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"31 Mart bir büyük mutluluk oluşturdu. Ama esas oluşturduğu duygu, umut. Bu iktidar değişebilir. Bu iktidar gidebilir, yerine adil yönetecek, hakça yönetecek, israf yerine hizmet getirecek, eşit davranacak ve bizleri kollayacak bir iktidar kurulabilir. Bu umut, 31 Mart'tan sonra birilerinin beklediği gibi emanet oylar gidecek, ki gidebilir, gitmesi normaldir, kaçınılmazdır. Öyle istenmiştir zaten. Yani 'Verin bize oyu, bu bir genel seçim değil yerel seçim. Adayımız iyi, partinize bu yerel seçimde sadece bir sarı kart gösteriyorsunuz, sizi duymazsa kırmızı kartı gösterirsiniz' diye konuştuğunuz bir seçimde gelen oyların gitmesi beklenir, evlerine dönmesi beklenir. Önemli kısmı dönmemiştir. 'Umudum sensin' demiştir. 'Verdiğim oyun karşılığını sahada alıyorum, genel siyasette de bu oyun kıymetinin bilindiğini görüyorum' demiştir. 'Madem ki Türkiye İttifakı dediniz, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları birlikte kucakladınız. Biz bir araya geldik, biz birbirimizi de sevdik, sizi de sevdik' demişlerdir ve geldikleri yerde önemli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bir an önce ifade edildiği gibi neredeyse yapılan tüm anketlerde birinci parti olarak çıkarmıştır. Bugüne kadar seçimden beri yapılan ve belli kriterleri sağlayan yani ciddi, büyük herkesin takip ettiği önemli şirketlerin ortalamasında ilk altı şirket ortalamasında da, ilk dokuz şirket ortalamasında da Cumhuriyet Halk Partisi belirgin şekilde 3,5-4 puanlık farkla tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir."

"38'in bizde 49, onda 50.5 göründüğünü ikimiz de biliyoruz"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir ve bu hazımsızlık duygusuyla 31 Mart seçimlerinde yüzde 38 oyu önce kızdı, hazmedemedi. Hatta bir aralar biliyorsunuz 'Seçimin kazananı AK Parti'dir' dedi. Ama rakamları denkleştiremedi. Sonra bizi tebrik etti. Önce açıktan tebrik etmedi, ama sonra tebrik etti ve kendi partisinin başarısız olduğunu ifade etti. Ama onu kısmen hazmetmişti 38'i, 31 Mart seçimlerinin sonucu olan. Ama 31 Ekim anket sonuçlarını, Aralık sonuçlarını Kasım sonuçlarını hazmedemedi ve gördüğü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, yerel yönetimlerden memnuniyet oranını biz 58 ölçtük, o 61 ölçtürmüş. İkimiz de biliyoruz, aylardır da söylüyorum. 'Hayır ben 61 ölçtürmedim' demiyor. Yaptırdığı şirket belli. CHP'den memnuniyet yüzde 61'e çıkmış onun ölçümünde. 38'in bizde 49, onda 50.5 göründüğünü ikimiz de biliyoruz. Bunun için dönüyor ve diyor ki 'Silkeleyin. Paralarını kesin, hizmet edemesinler.' Çok ayıp bir şey. Çünkü saldırılan şey, kent lokantasındaki dört kap yemeğin çorba fiyatına satılmasıdır. Hatta büyükşehirlerde lokantadaki çorbanın yarı fiyatına satılmasıdır. Saldırdığı şey, aşevindeki bedava yemektir. Saldırdığı kreştir, anne karttır, hoş geldin bebek diye verdiği bedava pişik kremidir. Hoş geldin bebek diye verdiğimiz o çocukla ilgili ilk bir ayda ne alınacaksa, ona alınacak parası olmayan babanın küçücük bebesinin daha doğar doğmaz bir eşitsizliğin içine doğmamasıdır. Onun saldırdığı iş, doğalgaz destekleridir. Kapıya konulan süttür, kapatılan veresiye defterleridir, verilen protein destekleridir. İşte aylık bir kilo iki kilo ettir. Sadece o tencereye giren ete saldırıyor. Ayda bir kere et giriyor, o ete saldırıyor. Erdoğan'ın 'Silkele' dediği budur. Yoksa lanet olsun, onun AK Partili belediyenin, MHP'li belediyenin yapıp yapıp ödemediği, 'Nasılsa bana haciz gelmez' diye şişirdiği SGK parası onun olsun, vergi borcu onun olsun. Ama saldırdığı başka bir şey. Bunu görmek lazım, bunu göstermek lazım."

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