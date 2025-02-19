Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen' in Sağlık Bakanlığı atamalarının ne zaman yapılacağına dair sorusuna, 'bu hafta Maliye Bakanlığı ile görüşme yapacağız' yanıtını verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 15:39, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 16:12
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorusunu yanıtladı.
Bakan Memişoğlu, 'Sağlık Bakanlığında personel atamaları ne zaman yapılacak' sorusuna, 'Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini' dile getirdi.
Edip Üzen'in konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:
Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu ile bugün tekrar sağlık personeli atamasını görüştüm.Edip Üzen (@edipuzen) February 19, 2025
Sağlık personeli atama sayısını bu hafta Maliye Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi. https://t.co/KryctxKO5H