Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorusunu yanıtladı.

Bakan Memişoğlu, 'Sağlık Bakanlığında personel atamaları ne zaman yapılacak' sorusuna, 'Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini' dile getirdi.

Edip Üzen'in konuya ilişkin X paylaşımı şöyle: