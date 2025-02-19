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Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 16:05, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 16:28
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Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Orhan U. idaresindeki 27 D 4350 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 80 GY 933 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Orhan U. ile araçta bulunan Esma U. ve Çınar A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Orhan U. ile Esma U. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

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