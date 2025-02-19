TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi

TÜSİAD Başkanı Turan ve benzer suçlamayla hakkında daha önce soruşturma başlatılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü.

Başsavcılık, bir soruşturma da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya gerekçe olarak Turan'ın 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapığı konuşma gerekçe gösterildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net