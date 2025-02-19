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TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 23:58, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 00:02
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) yönelik soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yargıya telkin suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, bir soruşturma da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya gerekçe olarak Turan'ın 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapığı konuşma gerekçe gösterildi.

Turan'a yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

YURTDIŞI YASAĞI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

TÜSİAD Başkanı Turan ve benzer suçlamayla hakkında daha önce soruşturma başlatılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ifade işlemleri sona erdi.

Turan ve Aras, yurtdışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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