Genç Eğitim Sendikası Okul Yöneticilerinin Atama Sürecinin düzenlenmesini istiyor

Genç Eğitim Sendikası'ndan Okul Yöneticilerinin Atama Sürecinde Kritik Düzenleme Talebi!Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yönetici atama takvimleri yayınlanmış olup, yeniden yönetici görevlendirme sürecine ilişkin kritik bir konu gündeme gelmiştir. Bakanlık tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı pozisyonlarında boş bulunan eğitim kurumlarının ve görev süreleri dolan yöneticilerden boşalacak kadroların ilanı 6 Mart 2025 tarihinde yapılacaktır.

Yönetici Atama Sürecinde 65 Yaş Haddi Sorunu

Ancak yapılan hesaplamalarda yalnızca mevcut yöneticilerin görev süreleri temel alınmaktadır. Bu noktada, 2025 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve haziran aylarında 65 yaşını doldurduğu için yaş haddinden zorunlu emekliye ayrılacak okul yöneticilerinin görev yaptığı eğitim kurumlarının da atama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Mevcut sistemde, bu okullar atama sürecinde boş kadro olarak ilan edilmediği için görev sürelerini tamamlayan ve norm fazlası durumunda bulunan okul yöneticileri için bir mağduriyet oluşmaktadır. Ayrıca bu eksiklik nedeniyle yönetici atama sürecinde aksamalar yaşanabilecektir.

Deprem Bölgesinde Yapılan Yeni Okullar Atama Takvimine Dahil Edilmelidir

Genç Eğitim Sendikası olarak bir diğer önemli talebimiz, deprem bölgesi illerinde yapımı devam eden ve 2025 Haziran ayı itibarıyla tamamlanacak okulların da yönetici atama takvimine dahil edilmesidir. Bu okulların yönetici atamalarının yalnızca yeniden görevlendirme takvimi çerçevesinde ele alınması, yeterli istihdamın sağlanamamasına neden olacak ve eğitim-öğretim sürecinde aksamalara yol açabilecektir.

Zorunlu Emeklilik ve Deprem Bölgelerinde Düzenleme İhtiyacı

Bakanlık açısından, 65 yaşını doldurduğu için zorunlu emekliliğe ayrılacak okul yöneticilerinden boşalacak kadroların ilan edilmesi ve deprem bölgesindeki yeni okulların atama takvimine dahil edilmesi karmaşık bir düzenleme gerektirmemektedir. Ancak bu düzenlemenin yapılmaması, hem yöneticilerin hem de eğitim kurumlarının süreçten olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Yöneticilerin atanma sürecinde eşit şartlara sahip olması sağlanmalı, liyakat esasına dayalı bir atama politikası benimsenmelidir.

Eğitim Camiasının Haklarını Savunmaya Devam Edeceğiz

Genç Eğitim Sendikası olarak tüm okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim camiasının sesi olarak, adaletli bir atama süreci için talep ettiğimiz bu hususların takipçisi olacağız. Bakanlığımızın sürecin eksiksiz ve aksaksız bir şekilde yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçirmesi gerekmektedir.Eğitimde sürekliliği sağlamak ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim almasını temin etmek adına, atama sürecinde oluşabilecek eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Yetkilileri süreci gözden geçirmeye ve gereken düzenlemeleri ivedilikle yapmaya davet ediyoruz.