Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin tehditleri, ticaret savaşı gerilimlerini ve küresel ekonomik büyümeye dair endişeleri artırarak altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerinin olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 2 bin 946,85 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Altının Yıl İçindeki Değer Kazancı





Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 328 dolar değer kazandı.

Bu yıl içinde 9 kez rekor yeniledi.





Analistlerin Yorumları ve Merkez Bankalarının Rolü

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin arttığını belirtiyor. Trump'ın göreve başlamasından bu yana belirsizliğin güvenli bir liman olarak altına olan talebi sürekli artırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, bazı analistler, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarından gelen talebin altın ons fiyatının önemli bir itici gücü olduğunu görüyor. Geçen yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırması, altının ons fiyatının yükselmesine yardımcı olmuştu.

Trump'ın Gümrük Vergisi Tehditleri

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamasının ardından, en son ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.