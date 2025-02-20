Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kastamonu, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon ve Yozgat'ta eğitime ara verildi.

Ağrı'da Eğitime Ara Verildi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 1 gün eğitime ara verildiğini bildirdi.

"20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini" bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Ardahan'da Eğitim Öğretime Ara Verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek: "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir" dedi.

Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bayburt ve Giresun'da Kar Tatili

Bayburt ve Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinin tamamında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Bitlis il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, gece boyunca yağma ihtimali ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzincan'da Kar Tatili

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği: "İlimizde devam eden ve yarın 12.00-15.00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır."

Giresun'da Eğitime Ara Verildi

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti: "Kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi."

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

Gümüşhane'de Kar Tatili

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi





İstanbul Valisi Davut Gül: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir."

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı yazılı açıklamada: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" dedi.

Kars'ta Eğitime Ara Verildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

"20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."





Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'nun merkez ilçesi ile İnebolu'da taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi.Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek tehlikeli durumlarla buzlanmaya karşı merkez ilçe ile İnebolu'da 20 Şubat 2025 Perşembe günü köy okullarına ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli'nde Kar Tatili

Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kocaeli'nde Eğitim Ara Verildi

Kocaeli'nde kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği: "Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.





Muş'ta Eğitim Ara Verildi

Muş Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Muş Valiliği: "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildi." Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.





Ordu'da Kar Tatili

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi."





Sakarya'da Eğitime İki Gün Ara Verilecek

Sakarya'da Perşembe ve Cuma günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle şehir genelinde resmi ve özel okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Sakarya Valiliği: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler,"

"mesleki eğitim merkezleri,""yaygın eğitim kurumları,""özel öğretim kursları,""özel eğitim,""ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü" "ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde iki gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Sakarya Valiliği: "Kreş,"





"ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel"





"(sağlık,"





"güvenlik,"





"112 Acil Çağrı"





"ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.)"





"Malul,"





"engelli"





"ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."





Siirt'te Taşımalı Eğitime Ara Verilecek

Siirt'te olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya: "Baykan,"





"Pervari"





"ve Şirvan ilçelerimizde 20.02.2025 tarihinde yoğun kar yağışı"





"ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir (bir) gün süreyle ara verilmiştir."





Sivas'ta Kar Tatili

Sivas'ta kar yağışı," "ve buzlanma nedeniyle il genelinde bugün okullarda eğitime ara verildi."

Trabzon'da Eğitime İki Gün Ara Verilecek

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe," "ve 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi."

Trabzon Valiliği: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı"





"ve buzlanma beklenmektedir."





"Öğrencilerimiz"





"ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe"





"ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu,"





"ilkokul,"





"ortaokul"





"ve liseler,"





"halk eğitim kursları,"





"gündüz eğitim veren Kur'an kursları)"





"eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir."





Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler,"



