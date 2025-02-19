Emlak Katılım ve Emlak Konut iş birliğiyle konut leasing finansmanı

Emlak Katılım, Emlak Konut'un farklı gelir gruplarına yönelik başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut tarafından hayata geçirilen yeni konut kampanyasında, Emlak Katılım leasing destekli finansman modeliyle katılım finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

Emlak Katılım ve Emlak Konut İş Birliği

Emlak Konut ile iş birliği yapan Emlak Katılım, müşterilere ilk ya da ikinci ev sınırlaması olmadan, kredibilitesi yeterli olduğu takdirde, konut bedelinin tamamına kadar 120 aya varan vade ile 1,89'dan başlayan finansman oranlarıyla destek sağlayacak. Bu model kapsamında, peşinat ödemeden ya da tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için finansman imkanı sunulacak. Konut sektöründe hayata geçirilen finansman paketlerine özel önem veren Emlak Katılım, müşterilerinin gelirlerine uygun seçenekler ile en hızlı şekilde finansmana erişmeleri için çaba sarf ediyor.

Gayrimenkul Sektörüne Finansal Çözümler

Gayrimenkul sektörüne finansal çözümler üretmek amacıyla önemli iş birliklerine imza atan Emlak Katılım, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde hizmet sunmaya devam edecek.