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TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt

Toprak Mahsulleri Ofisi, basında çıkan ve kurumun 45 milyar lira faiz ödemesini gizlediğine dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 18:18, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 18:20
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TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın yayın organlarında yer alan ve kurumun "45 milyar liralık faiz ödemesini bilançoda gizlediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında kurumla ilgili "45 milyar lira faiz ödemesi bilançoda gizlendi" başlığıyla kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yayımlandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu haberde yer alan "45 milyar lira faiz tutarı ve faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı şekilde bilançoda gizlendiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kurumun 2023 Yılı Bilançosu Hakkında Bilgi

Kurumun 2023 yılı bilançosunda, ürün alımlarının finansmanına yönelik hasat döneminden itibaren bankalardan 3-6 ay gibi kısa vadeli olarak kullandığı kredilerle ilgili söz konusu yıl sonu itibarıyla tahakkuk eden faizler dahil toplam 90 milyar lira mali borcunun bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Kurum tarafından üreticilerden alınan ürünler birden fazla yılda satıldığı için Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği doğru ve gerçek satış maliyetlerinin oluşmasını teminen ilgili dönem içinde oluşan finansman giderleri stok maliyetlerine yansıtılmaktadır.
  • Bu kapsamda, çok yüksek miktarda alımın yapıldığı 2023 yılı temmuz ayından sonra büyük oranda kamu bankalarından kullanılan krediler için 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahakkuk eden 14,5 milyar lira tutarındaki faiz giderleri stoklarımızda bulunan ürünlerin maliyetine eklenmiştir.

Dolayısıyla, söz konusu haberde belirtilen "45 milyar lira faiz ödemesi" ve "faiz giderlerinin muhasebe tekniğine aykırı bir şekilde bilançoda gizlendiği" iddiaları doğru değildir. Stoklarımızdaki ürünlerin büyük bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmiş, bugün itibarıyla kredi borçlarımızın tamamına yakını ödenmiş olup vadesi gelmeyen yaklaşık 4 milyar lira kredi borcumuz kalmıştır.

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