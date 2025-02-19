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Otobüs yolculuğunda trajik son! 8 saat fark edilmedi

Kayseri'den Bursa'ya yolculuk yapan Enver Ekiz, otobüs terminaline varıldığında uyandırılamadı ve öldüğü belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 18:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 18:50
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Otobüs yolculuğunda trajik son! 8 saat fark edilmedi

Kayseri'den Bursa'ya seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuduğu zannedilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı Adamın Seyahati ve Olayın Gelişimi

Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Terminaldeki Farkındalık ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

  • Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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