Otobüs yolculuğunda trajik son! 8 saat fark edilmedi

Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

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