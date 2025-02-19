Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılı ilk toplantısında toplam 126 milyon 700 bin lira cezai işlem uyguladı.

Her yıl Ramazan ayından önce bazı ürünlere talep artıyor. Özellikle pide, hurma, meşrubat gibi ürünlerde fiyat yükseltilebiliyor.

Ramazan ayının başlamasına iki haftadan az bir süre kaldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net