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Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif

Özelleştirme İdaresi, araç muayene istasyonları için 3 teklif alındığını ve ihalelerin 24 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 19:12, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 19:16
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Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları ihalelerine 3'er teklif geldiğini belirterek, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalelerinin 24 Şubat Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

ÖİB'den yapılan açıklamada, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemlerinin 2007'de tamamlandığı ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmelerinin 15 Ağustos 2007'de imzalandığı anımsatıldı. Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için yeni dönemde (2027-2047) araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik ilan yayımlandığı ifade edildi.

İhale Detayları ve Teklif Sahipleri


  • Son teklif verme tarihi: 10 Şubat 2025
  • 1. Bölge araç muayene istasyonları teklif sahipleri:
    • Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ - Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
    • AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ - GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - TÜV SÜD Aktiengesellschaft - Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
    • MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA)
  • 2. Bölge araç muayene istasyonları teklif sahipleri:
    • Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ - Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
    • AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ - GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - TÜV SÜD Aktiengesellschaft - Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
    • MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA)

24 Şubat Pazartesi günü öğleden önce teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacağı bildirilen açıklamada, aynı gün saat 14.30'da 1. Bölge, saat 15.30'da 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmelerinin açık artırma suretiyle kamuoyuna açık olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

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