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Profesörden salonda şok eden sözler: Ben biraz gerçekleri konuşacağım

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi artıyor. Deniz yüzeyindeki sıcaklık ve kirlilik sorununa dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, alınması gereken önlemleri sıraladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 19:30, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 19:32
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Profesörden salonda şok eden sözler: Ben biraz gerçekleri konuşacağım

Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunun 50. yıl etkinlikleri, "50 Yıldır Marmara Denizi için Birlikte" programıyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Denizde Müsilaj Görmek Ne Demek?" başlıklı oturumda "Marmara Denizi ve müsilaj" konulu sunum yaptı.

Müsilajın Tanımı ve Etkileri

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin mevcut durumunun iyi olmadığını belirtti. "Ben biraz gerçekleri konuşacağım, bu esnada ne olur üstünüze alının ve bana kızın" şeklinde açıklamalarda bulundu. Müsilajın, denizdeki bitkisel planktonların aşırı çoğalması sonucu deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik madde olduğunu ifade etti.

Müsilajın Nedenleri


  • Yüzeye çıkana kadar varlığına kimsenin inanmadığı müsilajın, deniz çevresini bozan etkilerle oluştuğu belirtildi.
  • Deniz yüzeyinin ortalamadan sıcak olması, denizin durağan olması ve fazla besin elementi bir araya geldiğinde felaket boyutunda müsilaj ortaya çıkıyor.


Marmara'da Deniz Suyu Sıcaklığı Artıyor

Marmara Denizi'ndeki sıcaklıkların ortalamaların 2,5 derece üzerinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarı, deniz suyu sıcaklığının 10,5 dereceye ulaştığını belirtti. Denizlerin ısınmaya devam ettiğini ve 2021'den sonra daha hızlı ısındığını ekledi.

Kirlilik ve Atık Yönetimi

1980'li yıllardan bu yana belediye başkanları ve hükümetlerin değiştiğini ancak Marmara Denizi'ne gönderilen atıkların değişmediğini belirten Sarı, "Sonuç maalesef müsilaj." dedi. Marmara Denizi'nin kirlilik yükünün azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Saros Körfezi ve Müsilajın Yayılması

Prof. Dr. Sarı, 2021'deki eylem planı içinde yer alan atık yükünün azaltılması konusunda yeterli ilerlemenin kaydedilemediğini vurguladı. Kuzey Ege'nin akvaryumu Saros Körfezi'nin bile müsilajdan etkilendiğini ifade etti.

Deniz Ekosistemi Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Müsilaj nedeniyle deniz çayırları, mercanlar ve diğer canlıların öldüğünü belirten Sarı, midye çiftliklerinde yüzde 30 civarında kayıp yaşandığını söyledi. Turizm ve balıkçılığın da müsilajdan olumsuz etkilendiğini ekledi."Çırçır balığının müsilaja rağmen denizden umudu var bizim niye olmasın." diyen Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin kirlilik yükünün azaltılması gerektiğini ve geç kalmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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