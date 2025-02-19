Öğretmenin doğum günü sürprizi 14 öğrenciyi zehirledi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ilkokulda doğum günü kutlaması sırasında yaşanan olay, minik öğrencilerin zehirlenmesiyle sonuçlandı. Öğretmen, öğrencilerini sevindirmek amacıyla ekler aldı, ancak 14 öğrenci bu ekleri yedikten sonra zehirlendi.

Olayın Yaşandığı Yer ve Zaman

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki Hasan Öztimur İlkokulu'nda meydana geldi. 4B sınıfı öğrencileri, doğum günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yaparak pasta kesti. Sürprizi karşılıksız bırakmayan öğretmen Ayşe A., öğrencilerine ekler aldı.

Öğrencilerin Durumu ve Müdahale

Öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yiyen 14 öğrenci bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. Bunun üzerine 112 ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencileri çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, eklerin pastaneden alındığı öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.