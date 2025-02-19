İstanbul'da metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Sekiz ilde eğitime bir gün ara verildi
Sekiz ilde eğitime bir gün ara verildi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
TÜSİAD'ın iki yöneticisi gözaltına alındı
TÜSİAD'ın iki yöneticisi gözaltına alındı
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 19:46, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 19:47
Yazdır
İstanbul'da metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber