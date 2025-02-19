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Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı

Eski Hatay Belediye Başkanı'nın açtığı davada, CHP'nin genel kurulu iptali talebi Ankara mahkemesince reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 20:03, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 20:03
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Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen genel kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi.

CHP 38. Olağan Kurultayı İptal Davası

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkeme Kararı ve Gerekçeleri

Davacı tarafça, davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda ihtiyati tedbir yoluyla Genel Kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının istendiği dile getirilen kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelediğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

"Uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre, ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı ve uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği bu aşamada delillerin tam olarak toplanamadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verilmiştir."


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