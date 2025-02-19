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Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kentin tüm kesiminde yağarken, merkez ilçelerde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı azaldığı için okulların tatil edilmesi düşünülmüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 21:55, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 22:41
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Ankara'da akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile parklar karla kaplandı.

Kentin genelinde devam eden kar yağışı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, bin 400 personel ve 630 araçla sahadayız" ifadesini kullandı.

Okulların tatil edilmesi düşünülmüyor

Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

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