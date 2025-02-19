Kamu Birliği Komfederasyonu X'te Gündem Yarattı: 5510 Mağduriyetine Tepki Büyüyor
Kamuda görev yapan memurlar arasında büyük bir adaletsizliğe yol açan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, çalışanlar arasında tepki çekmeye devam ediyor. Özellikle 1 Ekim 2008'den önce ve sonra işe başlayan memurlar arasındaki emeklilik maaşı ve ikramiye farkı, ciddi bir mağduriyet yaratıyor.
Mevcut sistemde, aynı unvana ve hizmet süresine sahip kamu çalışanları arasında
emeklilik hakları açısından büyük farklar oluşuyor. 2008'den önce göreve başlayanlar
daha avantajlı bir emeklilik sistemine tabi olurken, bu tarihten sonra işe girenler
için maaş ve ikramiye hesaplamaları daha düşük oranlar üzerinden yapılıyor.
Bu durum, aynı şartlarda çalışan memurlar arasında uzun vadede büyük bir ekonomik
adaletsizlik yaratıyor.
Bu adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla Kamu Birliği Konfederasyonu , sosyal
medya platformu X'te bir etkinlik başlattı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran
etkinlik, trend topic olarak Türkiye gündemine girmeyi başardı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kamu Birliği Komfederasyonu Genel Başkanı Osman
Kaya, 5510 sayılı kanunun memurlar arasında haksızlığa neden olduğunu vurgulayarak,
"Bu durum, eşit işe eşit hak ilkesine aykırı olup, devlet memurlarının gelecekte
yaşayacağı ekonomik kayıpları artırmaktadır. 5510 mağduriyetinin giderilmesi
ve adil bir düzenleme yapılması için yasal değişiklik şarttır" dedi.
Kamu Birliği Komfederasyonu , bu soruna yönelik somut adımlar atmak amacıyla
Pazar günü 5510 yasası mağduriyeti ile ilgili bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştay
sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak ilgili yetkililere sunulacak.
Kamu Birliği Komfederasyonu'nun başlattığı bu tepki, kamu çalışanları arasında büyük destek görürken, yetkililerin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.