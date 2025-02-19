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İstanbul'da Kar Yağışı: İmamoğlu'ndan Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında yolların açık olduğunu ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 20:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 21:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık." dedi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliğine, yarın için okulların tatil edilmesi kararı dolayısıyla teşekkür etti. AKOM'da, İBB, iştirak şirketleri ile kamu ve özel sektörün ilgili kurumlarının ortak akılla sürece müdahale ettiklerini belirten İmamoğlu, "Etkin bir işbirliğiyle inanıyoruz ki İstanbul'umuz bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir." diye konuştu. İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini hatırlatan İmamoğlu, hafta sonu TEM'in kuzeyinde, 20-40 santim aralığında kar yağışı beklendiğini dile getirdi.

Karın Engellediği Bir Ulaşım Süreci Yok

İBB'nin karla mücadele için aldığı tedbirleri paylaşan İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

  • Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor.
  • Erken başlayan mesai bitimiyle veya özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu.
  • Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla beraber, bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda.

Halihazırda 359'u erkek, 87'si kadın olmak üzere, 446 evsiz vatandaşı belediye tesislerinde ve anlaşmalı otellerde misafir ettiklerini aktaran İmamoğlu, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yapıldığını söyledi. Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan bölgelerde, başta metrolar olmak üzere, yine vatandaşlara ısınma noktasında birtakım servisler yapılacağını dile getiren İmamoğlu, vatandaşların konforuna katkı sunma gayretinde olacaklarını kaydetti.

Vatandaşların Duyarlı Davranışları

Alınan kararların uygulanması noktasında en büyük yardımcılarının vatandaşlar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü, elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım, yolların boş olmasına ve oralarda da bizim tedbir alacak araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımızın özellikle son 5 yıldır bizlere etkin şekilde eşlik etmesinden yüksek memnuniyet duymaktayım."


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