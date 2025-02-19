Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 21:05, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 21:14
Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 59'dan 61'e yükseldi.
Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi.
30 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 99 soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.