Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği bildirildi. Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmaları

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi. Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmada Gelişmeler





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı.

38 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



