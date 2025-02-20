Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ağır ceza

Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ağır ceza

Rekabet Kurulu, BİM'in incelemeyi engellediği gerekçesiyle şirkete büyük bir ceza verdi. BİM, tüm yasal yolları kullanacağını açıkladı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 20 Şubat 2025 07:54, Son Güncelleme : 20 Şubat 2025 07:55
Yazdır

Rekabet Kurulu, BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uyguladı. BİM, karar kendilerine tebliğ edildiğinde tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Yerinde İnceleme Engellendi

Rekabet Kurumu, yerinde inceleme yetkisinin rekabet ihlallerinin tespitinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu yetkinin engellenmesi veya zorlaştırılması durumunda cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğini hatırlattı.Kurul tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta BİM genel merkezinde gerçekleştirilen inceleme sürecinde, bir BİM yöneticisinin inceleme esnasında veri silme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu durumun, 6 Şubat'ta alınan karar doğrultusunda yerinde incelemenin engellenmesi olarak değerlendirildiği ve şirketin idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

BİM: Tüm Hukuki Yollar Kullanılacak

BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kararın kendilerine tebliğ edilmesiyle birlikte tüm yasal yolları tüketeceklerini bildirdi. Şirket, cezanın indirimli ödenmesi durumunda tutarın 971,9 milyon TL'ye düşeceğini belirtti.Açıklamada, cezaya konu olayın, izinli bir çalışanın kişisel telefonundaki mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silmesi nedeniyle verildiği öne sürüldü. Ancak, silinen yazışmalara yeniden ulaşılmasına ve rekabet hukukuna aykırı herhangi bir unsur bulunmamasına rağmen cezanın uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.BİM, şeffaflık ve rekabet kurallarına uygunluk konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, ilgili personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Rekabet Kurulu'nun kararının gerekçesini içeren detaylı belgenin kendilerine hala ulaşmadığını ve kamuoyuna yapılan duyurunun teamüllere aykırı olduğunu savundu.Gerekçeli karar kendilerine ulaştığında itiraz sürecini başlatacaklarını belirten BİM, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber