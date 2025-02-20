Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ağır ceza

Rekabet Kurulu, BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uyguladı. BİM, karar kendilerine tebliğ edildiğinde tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Yerinde İnceleme Engellendi

Rekabet Kurumu, yerinde inceleme yetkisinin rekabet ihlallerinin tespitinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu yetkinin engellenmesi veya zorlaştırılması durumunda cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğini hatırlattı.Kurul tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta BİM genel merkezinde gerçekleştirilen inceleme sürecinde, bir BİM yöneticisinin inceleme esnasında veri silme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu durumun, 6 Şubat'ta alınan karar doğrultusunda yerinde incelemenin engellenmesi olarak değerlendirildiği ve şirketin idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

BİM: Tüm Hukuki Yollar Kullanılacak

BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kararın kendilerine tebliğ edilmesiyle birlikte tüm yasal yolları tüketeceklerini bildirdi. Şirket, cezanın indirimli ödenmesi durumunda tutarın 971,9 milyon TL'ye düşeceğini belirtti.Açıklamada, cezaya konu olayın, izinli bir çalışanın kişisel telefonundaki mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silmesi nedeniyle verildiği öne sürüldü. Ancak, silinen yazışmalara yeniden ulaşılmasına ve rekabet hukukuna aykırı herhangi bir unsur bulunmamasına rağmen cezanın uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.BİM, şeffaflık ve rekabet kurallarına uygunluk konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, ilgili personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Rekabet Kurulu'nun kararının gerekçesini içeren detaylı belgenin kendilerine hala ulaşmadığını ve kamuoyuna yapılan duyurunun teamüllere aykırı olduğunu savundu.Gerekçeli karar kendilerine ulaştığında itiraz sürecini başlatacaklarını belirten BİM, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.