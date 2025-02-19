Yamadı Gölü'nde 10 günde üçüncü yangın: 1 şüpheli gözaltında

Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
İstanbul'da okullardan sonra üniversiteler de tatil edildi
İstanbul'da okullardan sonra üniversiteler de tatil edildi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Yirmibir ilde eğitime bir gün ara verildi
Yirmibir ilde eğitime bir gün ara verildi
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen'de kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
TÜSİAD'ın iki yöneticisi gözaltına alındı
TÜSİAD'ın iki yöneticisi gözaltına alındı
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yurdu etkisi altına alıyor
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan 'Atama Sayılarına' ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan Orta Gelir Grubuna Konut Müjdesi
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Uraloğlu: 5G, dört büyüklerin statlarına geliyor
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Bakan Tunç'tan İmralı Heyeti Açıklaması
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO yeni kampanya detaylarını açıkladı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
'Market fiyatlarını karşılaştır' sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı!
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
ABB'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
52 bin KOBİ'ye KOSGEB desteği
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Bakanlık alarma geçti: Ekildiği ülkede tarımı yok ediyor
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
Antalya'da deprem oldu! Kandili Rasathanesi verileri duyurdu
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yamadı Gölü'nde 10 günde üçüncü yangın: 1 şüpheli gözaltında

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Yamadı Gölü'nde son 10 gün içinde üçüncü kez yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 22:13, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 22:14
Yazdır
Yamadı Gölü'nde 10 günde üçüncü yangın: 1 şüpheli gözaltında

Gölhisar ilçesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan Yamadı Gölü'ndeki sazlık alanda saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotokapanlar bölgeyi 7/24 izliyor

Son 10 gün içinde farklı noktalarda çıkan üçüncü yangının sebebini araştıran jandarma ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak göl çevresini 7/24 izlemeye aldı.

Yangına Gölhisar, Tefenni, Çavdır, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı ve Yusufça'dan gelen toplam 17 itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekibi müdahale etti. Yangında şimdiye kadar 50 hektar alan zarar gördü.

Vali ve Kaymakam bölgeye geldi

Bölgeye gelen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

1 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, fotokapan görüntülerinde yangından önce bölgede görülen bir şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

"Müdahale şansı çok kısıtlı"

Yangın hakkında konuşan Gölhisar Doğa Koruma Derneği Başkanı Selahattin Bulut, "Maalesef ilçemizde 10 gün içerisinde üçüncü defa göldeki sazlıklar yakıldı. Ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Bölge göl arazisi olduğundan müdahale şansı çok kısıtlı maalesef" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber